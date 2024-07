Discarica abusiva sul monte Cesima, scatta l'esposto alla Procura La scoperta durante un servizio di controllo della Guardia Agroforestale Italiana

La Guardia Agroforestale Italiana del distaccamento di Caserta, in servizio su monte Cesima tra il comune di Presenzano e quello di Sesto Campano (in provincia di Isernia), nelle vicinanze del bacino superiore della centrale idroelettrica (tra l’altro non raggiungibile dal lato del comune di Presenzano, in quanto la strada è ancora interrotta con transenne in cemento dopo circa un anno), ha individuato una discarica di rifiuti.

In particolare, gli operatori hanno trovato scarti di ogni tipo: rifiuti speciali, ingombranti e pericolosi (frigoriferi, caldaie, buste contenenti animali morti, plastica e altro ancora) lungo la scarpata nord della strada montana.

Da una prima analisi, vista anche la folta vegetazione, è possibile che lo sversamento abusivo risalga a diverso tempo fa. Immediato l'esposto agli Enti competenti e alle Procure di Santa Maria Capua Vetere e Isernia.