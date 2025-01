Cellole: illuminate le case popolari e piazza Leonardo L'annuncio da parte dell'amministrazione comunale

L'Amministrazione Comunale di Cellole è lieta di annunciare un importante traguardo raggiunto per la comunità: l'illuminazione delle case popolari e di Piazza Leonardo.

Grazie all’impegno e al lavoro svolto dall’amministrazione Di Leone, in particolare dal vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Giovanni Iovino, è stato possibile coordinare efficacemente il lavoro dell’ufficio tecnico in collaborazione con il responsabile d’area Aurelio Petrella.

“Piazza Leonardo e il parco delle case popolari di Via Leonardo, al centro del paese, non potevano più restare al buio. Questo intervento rappresenta non solo un miglioramento della sicurezza per i residenti, ma anche un passo avanti verso la valorizzazione del nostro territorio.” - afferma il sindaco di Cellole Guido Di Leone - “Ora, i cittadini potranno godere di uno spazio pubblico ben illuminato, che favorirà la socializzazione e la vivibilità della zona.

L’amministrazione comunale si impegna a continuare a lavorare per migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini, con iniziative che guardano al futuro e al benessere della comunità".