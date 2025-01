Incredibile a Sant'Arpino: spariscono in strada i copri tombini La denuncia di Aniello Salvatore Di Santillo

"Questa mattina ci siamo svegliati con una triste sorpresa: in zona Castellone Sant’Arpino, sono spariti i copri tombini, un gesto che non solo mette a rischio la sicurezza di tutti ma dimostra una totale mancanza di sensibilità e rispetto per il nostro territorio a causa di qualche incivile!" Lo denuncia in una nota Aniello Salvatore Di Santillo.

"Scene come queste feriscono profondamente chi ha a cuore il decoro e la vivibilità del nostro paese, non è giusto che per il menefreghismo e l’inciviltà di pochi a farne le spese siano tutti.

È inaccettabile che si continui a mancare di rispetto alla comunità e agli spazi pubblici, che appartengono a tutti noi.

Invitiamo i cittadini a riflettere sull’importanza di preservare il nostro ambiente e a collaborare affinché episodi simili non si ripetano. Ogni gesto di cura e responsabilità fa la differenza. Non lasciamo che l’inciviltà prevalga!

Segnalate qualsiasi situazione sospetta e, insieme, costruiamo un paese migliore. In più chiediamo all’amministrazione comunale come fatto in passato la possibilità di installare delle telecamere di video sorveglianza per arginare questi problemi".