Cellole: installata la cabina del gas metano Dopo anni di attesa, finalmente la svolta

"Un evento che segna l'inizio di una nuova era per la nostra comunità. Dopo anni di attesa, finalmente i cittadini di Cellole potranno beneficiare di un servizio fondamentale che fino ad oggi era mancato” - afferma il sindaco di CelloleGuido Di Leone - “Questo importante traguardo è il risultato di un lavoro instancabile portato avanti dal nostro assessore ai lavori pubblici Giovanni Iovino di concerto con l'ufficio tecnico.

Grazie al loro impegno e alla loro professionalità, siamo riusciti a trasformare un progetto ambizioso in realtà concreta".

L'arrivo della cabina del gas rappresenta non solo un grande passo avanti per i servizi offerti ai cittadini, ma è anche un segnale di progresso e sviluppo per tutta la comunità.