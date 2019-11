La Boston Tapes e il grande successo della Uiltec-Uil La prima organizzazione sindacale dello stabilimento di Sessa Aurunca

La Uiltec-Uil è la prima organizzazione sindacale dello stabilimento di Sessa Aurunca della Boston Tapes: ha, infatti, ottenuto il 50% circa dei consensi alle elezioni per le Rsu che si sono chiuse oggi. «Si tratta di un risultato straordinario che certifica l’ottimo lavoro svolto dal nostro gruppo dirigente sia all’interno dello stabilimento che, per l’intero comparto». E’ soddisfatto per l’exploit il segretario regionale della Uiltec-Uil Daniele Aquilea nel commentare l’esito delle consultazioni. «La Boston Tapes rappresenta uno dei fiori all’occhiello del comparto manifatturiero – ha sottolineato Aquilea – la nostra organizzazione si impegnerà con grande attenzione ad accompagnare il processo di crescita che sta vivendo il gruppo perché siamo consapevoli che un’azienda forte vuol dire nuova occupazione e condizioni di lavoro migliori per tutte le maestranze. Accanto a questo siamo in prima linea nel garantire tutte le tutele al personale che sa di poter contare su un sindacato attento, responsabile e dalla parte dei lavoratori. Il voto di oggi è la prova di come la nostra azione sia stata compresa ed apprezzata da parte delle maestranze che, come appare dai numeri, vedono nella Uiltec-Uil un riferimento assoluto».