Jabil: Catalfo accolta da applausi e fiori Dopo la revoca dei licenziamenti. Il ministro: "Trattativa lunga, ma ce l'abbiamo fatta"

"L'accordo rappresenta un risultato importante per i lavoratori e le loro famiglie, ma anche per l'Italia e il Sud. E io lo so bene perchè vengo dalla Sicilia". Così il ministro Nunzia Catalfo allo stabilimento Jabil di Marcianise, dove ha incontrato i lavoratori dopo che ieri è stato firmato l'accordo con azienda e sindacati per il ritiro dei 190 licenziamenti. "E' stata una trattativa molto lunga - ha spiegato la Catalfo - durata prima 73 ore, poi c'è stato un blocco; a quel punto ho fatto riferimento direttamente all'azienda negli States, ma ci ho messo un po' di giorni per rintracciarli, e ci sono riuscita tramite canali istituzionali; con i vertici Jabil ci siamo sentiti diverse volte telefonicamente, l'ultima due giorni fa, e ieri si è arrivati all'accordo". Applausi a scena aperta per Catalfo da parte dei lavoratori: "Brava" hanno urlato i dipendenti, "Ci hai salvato" ha gridato qualcun altro. Alla Catalfo è stato anche consegnato un mazzo di fiori con un bigliettino firmato dai dipendenti.