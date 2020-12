«Siamo in ginocchio: fate partire subito i saldi» L'appello di Confcommercio: «Non il 2 o il 7 gennaio: subito. Siamo a meno 70 per cento»

"I saldi devono partire immediatamente, non il 2 o il 7 gennaio. I negozi hanno bisogno di una boccata d'aria, devono poter pagare i fornitori per la merce invenduta della stagione invernale. La chiusura forzata negli ultimi giorni, quelli nei quali per tradizione i casertani (e i campani) si recano nei negozi per i regali, ha creato danni irreparabili alle attività, con i fatturati di negozi di abbigliamento e gioiellerie in picchiata. Parliamo di oltre il 70% in meno per queste categorie. Non è il momento delle polemiche sulle date, l'unico modo per cercare di dare respiro e aiutare i commercianti è far partire i saldi ora". È l'appello di Lucio Sindaco, presidente di Confcommercio Caserta.