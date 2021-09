"Finalmente le graduatorie per il progetto integrato giovani" Confagricoltura Campania: "Ora è il momento di investire di più"

Il 1° settembre scorso l’assessorato agricoltura della Regione Campania ha pubblicato le graduatorie regionali definitive del Progetto Integrato Giovani, parte qualificante del programma di sviluppo rurale della Campania 2014-2020, che insieme attribuisce un premio in somma fissa ed un contributo a fondo perduto, il secondo in ragione dell’investimento effettuato, ai giovani agricoltori neo insediati. Il decreto approva una spesa pubblica di oltre 152,4 milioni di euro. Di questi 114,9 milioni sono per il contributo agli investimenti e 37,5 milioni per il premio al primo insediamento.

“Le graduatorie definitive di questa parte importante del Psr sono finalmente una realtà, un atto dovuto e una necessità operativa - afferma Fabrizio Marzano, Presidente di Confagricoltura Campania, che sottolinea: “Si avvia così a conclusione una fase della Programmazione, ma d’ora in avanti la Regione Campania dovrà continuare a puntare sull’incentivo agli investimenti innovativi nelle imprese agricole, soprattutto se condotte da giovani, evitando meri interventi a pioggia – da più parti ipotizzati - puntati solo sul premio, che per sua natura non è legato alla qualità del progetto”.

Infine, Marzano ricorda: “In questa fase di rilancio dell’economia le imprese agricole avvertono forte la necessità di riposizionarsi sui mercati e pertanto ne risulta aumentata l’esigenza di innovare nelle filiere, nei processi produttivi e nei prodotti offerti”; sul raggiungimento di questi obiettivi Confagricoltura Campania avanza fin da ora la propria disponibilità a collaborare.