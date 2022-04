"L’oro del Re" rivive alla Reggia di Caserta Presentato a Vinitaly il progetto di recupero del Pallagrello all’interno del sito Unesco

“La bottiglia c’è e c’è anche il video”. A Vinitaly la presentazione del vitigno Pallagrello “tra i più antichi del mondo” rinato grazie a’impegno della tenuta Fontana e la Reggia di Caserta.

“Mi faceva piacere essere qui per complimentarmi con la tenuta e ringraziare il direttore Maffei per aver consentito questo progetto”, così capito ribadendo l’importante di rafforza sempre più l’unione tra cultura e Enogastronomia guardando ancora una volta al futuro brand campania.

“I nostri prodotti sono ambasciatori dei nostri territori e la provincia di Caserta si sta imponendo per la qualità della sue produzioni, ha ribadito Caputo sottolineando i dati presentati in giornata a Verona che vedono crescere export in Campania e ancora una volta il numero dei giovani che si dedicano a questo settore".