Ponte di Ognissanti da record per agriturismi in Campania Il presidente Terranostra Lombardi: più 35 per cento rispetto allo scorso anno, ma pesano rincari

Il turismo continua a far registrare numeri importanti in Campania. Un trend che si conferma anche per gli agriturismi. Dopo i diversi sold out registrati la scorsa estate anche in questo lungo Ponte di Ognissanti in tanti hanno scelto la proposta delle aziende agrituristiche per trascorre le giornate di festa all'aria aperta tra la natura, all'insegna dei prodotti di stagione. “Parliamo di un più 35 per cento di prenotazioni rispetto allo scorso anno”, spiega Manuel Lombardi, presidente dell'associazione Terranostra Campania che riunisce gli agriturismi Campagna Amica. “C'è voglia di uscire, di godere di un paesaggio straordinario, della natura e anche del contatto con gli animali che diventa determinante per i più piccoli”, spiega Lombardi.

Turismo gastronomico

Si conferma così un trend in crescita anche per il turismo gastronomico: “L'estate ha visto protagonista il turismo gastronomico che è stato quasi come quello invernale. Tanti hanno scelto la montagna”.

Turismo esperienziale

Un percorso che rivolge particolare attenzione, inoltre, al turismo esperienziale: la possibilità per le aziende agrituristiche che hanno puntato sulla multifunzionalità di garantire una proposta sempre più differenziata. Non solo vendita diretta dei prodotti agricoli, ma anche attività sportive, fattorie didattiche. Iniziative e progetti rivolti a tutta la famiglia. “Dal trekking alle fattorie didattiche - ricorda il presidente dell'associazione Terranostra - e da quest'anno abbiamo introdotto anche la figura del direttore sportivo in collaborazione con il Coni che ha permesso di intrattenere i più piccoli e non solo con attività all'aria aperta”.

Aziende alle prese con i rincari

Ma anche per le aziende agricole pesano i rincari. “Stiamo resistendo come sempre, la multifunzionalità ci ha permesso di sopperire ma non basta. Perché i rincari pesano sulla tavola, sui costi dell'accoglienza, ecco perché dobbiamo trovare delle soluzioni”.