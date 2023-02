Jabil: il Governo ottiene una sospensione di tre mesi dei licenziamenti Sottosegretaria Bergamotto: "Nel frattempo cerchiamo soluzioni per tutelare i lavoratori"

Al tavolo di crisi al Ministero per le Imprese e il Made in Italy per Jabil Italy srl, multinazionale del settore elettronico di Marcianise (Caserta), il Governo ha chiesto e ottenuto dall'azienda una sospensione di tre mesi delle procedure di licenziamento, che altrimenti sarebbero state avviate il primo marzo. "Nel frattempo - spiega la sottosegretaria del Mimit Fausta Bergamotto, con delega alle crisi di impresa - si cercano soluzioni per la piena tutela dei lavoratori. Mi impegno in prima persona in questo percorso che riguardera' tutte le parti interessate"