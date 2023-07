Agriturismi in Campania: "Sold out anche ad agosto" Il bilancio del presidente Terranostra, Lombardi: dal mare alla montagna anche tanti stranieri

Dal mare alla montagna, dalla cucina a 'chilometro zero' al 'miglio zero': così gli agriturismi conquistano i visitatoti e confermano anche ad agosto il tutto esaurito. E' un bilancio ancora una volta in positivo quello tracciato dal presidente Terranostra Campania, Manuel Lombardi che annuncia il sold out anche per il prossimo mese.

Una proposta di turismo sempre più esperienziale che sembra piacere non solo agli italiani, ma anche a chi arriva da altri Paesi. Attenzione ai prodotti della tradizione, ma anche ai tanti eventi realizzati nei mesi estivi che contribuiscono ad offrire un'esperienza estiva alla riscoperta di storie e tradizione dei luoghi. Non solo nelle aree interne, ma anche a ridosso delle località balneari: “Registriamo con grande piacere il sold out anche per il mese di agosto per le strutture agrituristiche Campagna Amica della regione Campania”, spiega l'esponente dell'associazione che riunisce quelle aziende agricole Coldiretti che ormai da tempo hanno puntata sulla multifunzionalità.

Turismo esperienziale

E da Caserta Lombardi non sembra aver dubbi: “Campania felix sempre più scelta dagli italiani, dagli stessi campani ma soprattutto un trend molto positivo e incoraggiante del turista internazionale che sceglie gli agriturismi sia delle aree interne, delle montagne, che quelli a ridosso del mare. E mentre nel caso delle montagne abbiamo la cucina a 'metri zero' e a 'tempo zero', a ridosso delle località balneari abbiamo la cucina a 'miglio zero'”.

Sostenibilità e prodotti a chilometro zero

Diversi i fattori secondo l'esponente dell'associazione di categoria che contribuiscono al successo delle strutture agrituristiche: “Sostenibilità, turismo rurale, paesaggistico, naturale e in particolare all'insegna delle tradizioni locali con serate trascorse in attività dove la Coldiretti e Campagna amica sono molto vive per conoscere il buono, sano e garantito delle nostre realtà”.