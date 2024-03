Pensioni, Cavallaro: Giovani penalizzati da sistema attuale, serve riforma ampia L'appello del segretario generale della Cisal

“La Cisal continua a perseguire un disegno di riforma previdenziale più ampio che, con misure strutturali, consenta di guardare al futuro pensionistico con una tranquillità che oggi obiettivamente è preclusa, soprattutto a giovani e donne.

Noi chiediamo una revisione delle regole generali delle leggi Dini/Fornero nonché ai criteri di calcolo degli assegni pensionistici ed, in modo particolare, al sistema delle soglie minime. Il quadro normativo attuale si mostra inadeguato e ingiustamente punitivo: la tenuta del sistema implica un blocco del ricambio generazionale.

Secondo le ultime proiezioni, infatti, in Italia chi comincia a lavorare oggi andrà in pensione oltre i 70 anni. Contratti a termine e discontinuità lavorativa, associata a retribuzioni basse e mancanza di garanzie sociali, non aiutano. E con salari bassi e discontinui le pensioni future, se non si interviene, saranno letteralmente da fame”. Lo riferisce in una nota il segretario generale della Cisal e consigliere Cnel, Francesco Cavallaro.