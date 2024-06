Jabil, alta tensione: la proprietà impone le ferie ai lavoratori Dopo lo stop alla cassa integrazione: sindacati pronti alle vie legali

Ferie imposte per tutti i 420 lavoratori dello stabilimento Jabil di Marcianise: è quanto deciso dai vertici della multinazionale americana dopo la stop alla cassa integrazione.

E' un altro tassello di una vertenza che si fa sempre più tesa, con le sigle sindacali che si dicono pronte anche a ricorrere in Tribunale contro il provvedimento.

Da tempo si prova a trovare una soluzione che possa consentire al territorio casertano di non perdere un altro presidio produttivo: lo scorso 13 giugno l'ultima protesta con lo sciopero generale dei metalmeccanici a Caserta, per chiedere alle istituzioni locali e nazionali di trovare una via d'uscita.

Al momento, però, spiragli non se ne vedono. Ed anzi, la decisione di imporre le ferie è ulteriore benzina sul fuoco.