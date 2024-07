Coldiretti: supporto alle imprese agricole in Terra di Lavoro 150mila euro per macchinari e attrezzature per produttività sostenibile e riduzione dei costi

La Federazione provinciale di Coldiretti Caserta comunica che la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Caserta ha deciso di destinare un importante contributo di supporto alle imprese agricole per la diffusione della Green Economy in Terra di Lavoro.



Un apprezzabile progetto che vede messa in campo dalla Camera di commercio di Caserta l’importante somma di 150 mila euro.



L’obiettivo è quello di accompagnare gli imprenditori agricoli attivi nel nostro territorio nell’acquisto di macchinari, attrezzature e prodotti volti a conciliare una produttività

sostenibile e una riduzione dei costi.



Coldiretti Caserta plaude al piano che porterà un rafforzamento dei sistemi agricoli, così da garantire una sicurezza alimentare anche in condizioni climatiche avverse, come le potenti piogge e grandinate o il caldo afoso di queste settimane.



Le imprese che possono ricevere il contributo devono essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali, ovviamente essere iscritte al CCIAA Caserta, non aver ricevuto per lo stesso acquisto altri contributi di fonte pubblica e devono avere sede e svolgimento delle attività produttive nel territorio della provincia di Caserta.



Il contributo sarà pari al 50% delle spese ammissibili relativamente agli acquisti dei macchinari, fino a un massimo di € 7.500,00.