Zinzi lascia Forza Italia: "Sarò indipendente in consiglio" "Ero da tempo a disagio, ma continuerò a lavorare per il centrodestra"

“Da oggi continuerò la mia attività in Consiglio regionale come indipendente. Per chi segue la politica campana questa decisione non sarà di certo una sorpresa. Negli ultimi mesi sono accadute tante cose. Io ho continuato ad andare avanti con la stessa passione e quello stesso impegno che mi riconoscete ogni volta che ci incontriamo, nelle occasioni formali come nelle piazze. Questo non cambierà mai, ma quel disagio che ho denunciato mesi fa con il tempo si è acuito e la scelta di oggi ne è la conseguenza. A chi mi chiede ora cosa farò, rispondo: quello che ho sempre fatto, lavorare per un centrodestra dinamico, pulito e inclusivo. Con le persone che da sempre mi sono accanto e con tutti i nuovi amici che, come me, credono in una politica che metta finalmente l’accento sull’impegno”. Lo ha annunciato sulla sua pagina facebook il consigliere regionale Gianpiero Zinzi che pochi minuti fa ha formalizzato la sua decisione. Non una sorpresa, come detto anche da Zinzi, che da tempo era distante dalle posizioni di Forza Italia in Campania, già dai tempi delle elezioni politiche dello scorso 4 marzo. Più volte Zinzi aveva infatti criticato quanto accadeva nel partito, fino a prendere le distanze. Ora arriva definitivamente l'addio agli azzurri, con un comunicato in cui Zinzi peraltro non nomina mai il suo ex partito.