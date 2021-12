Giorgio Magliocca rieletto presidente della Provincia di Caserta Vittoria schiacciante contro Mirra e Giaquinto

Con oltre 52.000 voti ponderati Giorgio Magliocca è stato rieletto presidente della Provincia di Caserta. Tutto come nelle previsioni. Una vittoria annunciata e nello stesso tempo schiacciante per il sindaco di Pignataro Maggiore. A sostenere il presidente uscente, Noi Campani ed Italia Viva. Sconfitto il sindaco di Santa Maria Capua Vetere Antonio Mirra, candidato del Partito democratico, e Stefano Giaquinto, sostenuto da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia. Magliocca lo aveva annunciato all'atto del voto: "Andiamo a vincere". E così è stato.

Queste erano state le sue parole alla chiusura della campagna elettorale:

"Dopo 4 anni consegno agli amministratori comunali e, attraverso loro, ai cittadini una Provincia sana da un punto di vista contabile e finanziario. Abbiamo, infatti, chiuso il dissesto ma, in particolare, abbiamo recuperato il disequilibrio economico sulla gestione ordinaria frutto soprattutto delle gestioni scellerate di qualche decennio fa. Nel 2017 non avevamo neppure i soldi per pagare gli stipendi ai dipendenti o per far funzionare i riscaldamenti nelle scuole. Consegno, invece, oggi strutture scolastiche che finalmente hanno le dovute certificazioni. Nel 2017 nessun istituto ne era provvisto. Consegno una rete viaria ancora dissestata, per via dei pochi fondi a disposizione, ma sicuramente migliorata rispetto al 2017. Consegno ai cittadini la mappatura dei ponti di proprietà con la indicazione dello stato di salute di ognuno di loro e soprattutto col programma degli interventi da fare e che stiamo facendo per evitare drammi come quello accaduto a Genova. Consegno interventi di bonifica delle discariche e degli impianti di rifiuti che mai nessuno aveva fatto in venti anni. E soprattutto, consegno un ente che è riuscito ad intercettare centinaia e centinaia di milioni di euro già solo per il 2022 sia per l'edilizia scolastica che per la viabilità provinciale.

Credo di aver lavorato con passione. Sicuramente ho commesso qualche errore, ma certamente oggi conosco tutto il territorio provinciale con tutte le varie problematiche e priorità. Conosco il nome ed il viso di tutti gli amministratori comunali, con loro ho sempre avuto un rapporto diretto per la risoluzione dei problemi del territorio. Serve dare continuità al lavoro che abbiamo portato avanti in questi anni. Sono sicuro che gli amministratori lo hanno capito e domani, senza indugio, metteranno una croce sul mio nome."

Ente Provincia che da ieri resta nelle mani di Giorgio Magliocca. Sarà ancora lui a guidarla per i prossimi quattro anni.