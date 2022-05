Strage di Castelvolturno, ddl per la giornata delle vittime dell’odio razziale Primi firmatari i senatori Ruotolo e Liliana Segre

La commissione Affari costituzionali

del Senato ha approvato il disegno di legge che chiede di

istituire una giornata in memoria delle vittime dell'odio

razziale e dello sfruttamento sul lavoro. Una volta

calendarizzato, il provvedimento approderà in Aula per l'esame

in prima lettura. Si intende così ricordare la strage avvenuta

il 18 settembre 2008 a Castel Volturno, in provincia di Caserta,

dove furono uccise sette persone, fra cui sei immigrati

africani, in due blitz del gruppo camorristico guidato da

Giuseppe Setola.

Il via libera della commissione è arrivato dopo l'accordo

sul testo base raggiunto fra i gruppi di centrosinistra e

centrodestra. In sostanza, è sparito ogni riferimento agli

immigrati - parola prevista inizialmente e sostituita da "tutte

le persone" - mentre restano le espressioni vittime di "odio

razziale" e dello "sfruttamento sul lavoro". La mediazione ha

riguardato i 16 emendamenti presentati da Lega e Fratelli

d'Italia, che puntavano soprattutto a eliminare il riferimento

agli immigrati e all'odio razziale. Primo firmatario del ddl è

il senatore Sandro RUOTOLO della componente Leu-Ecosolidali del

gruppo Misto, seguito dalla senatrice a vita Liliana Segre e da

49 senatori del centrosinistra. Prevista anche la possibilità di

promuovere iniziative per celebrare la Giornata nelle scuole,

nelle università e negli enti pubblici (eliminato il riferimento

agli enti privati), riguardanti la tutela dei diritti umani, la

lotta all'odio razziale e lo sfruttamento del lavoro degli

immigrati, oltre a spazi "assicurati" dalla Rai.