Congresso Pd. arriva Cuperlo a Caserta con Sgambato Domani 31 gennaio il quarto candidato alla segreteria fa tappa in Campania

Il candidato alla segreteria del Pd, Gianni Cuperlo, sarà domani, martedì 31, a Caserta nell’ambito della campagna di avvicinamento alle primarie del prossimo 26 febbraio per la scelta della nuova leadership democratica.

Nell’ambito della mozione “Promessa Democratica” che sarà presentata al prossimo congresso nazionale del Pd, e di cui è coordinatrice regionale in Campania la componente della direzione nazionale del Pd, Camilla Sgambato, Cuperlo farà tappa in Terra di Lavoro per incontrare sostenitore, aderenti e simpatizzanti che hanno deciso di appoggiare la corsa dell’ex segretario alla guida del partito.

Accompagnato da Sgambato, il leader di Promessa Democratica incontrerà la base del Pd presso l’Hotel dei Cavalieri, in piazza Vanvitelli, con inizio alle ore 18, reduce dalla giornata Isernia pure trascorsa in Campania in un tour che ha toccato anche le province di Salerno, con la convention di Scafati, e di Napoli, dove ha visitato la libreria La Scugnizzeria, a Scampia, uno dei luoghi dell’anima che rappresenta la prova vivente della possibilità di un racconto diverso, di un riscatto concreto del Sud.

“Due giorni in Campania con Gianni Cuperlo, durante i quali stiamo incontrando ed incontreremo militanti, amministratori, cittadini che hanno voglia di ascoltare, ma soprattutto di essere ascoltati per ritornare a sentirsi parte di una comunità, il Partito Democratico troppo spesso distratto e autoreferenziale.

La promessa democratica è questa: credere che tutto ciò sia possibile. Oggi siamo stati a Scampia, nella piana dei Mazzoni, nell’agro Nocerino sarnese, nel centro storico di Napoli, domani a Caserta ed in Terra di Lavoro, a parlare con la gente che sta fuori in attesa o disillusione, e intanto fa cose belle e concrete, lontana mille miglia dal confronto con la politica. Vogliamo ragionare con loro, capire il significato del loro impegno e ringraziarli”, spiega sgambato, responsabile campana della mozione per Cuperlo Segretario