De Luca: "Ministro Schillaci? Dobbiamo parlare dei fondi per la Sanità del Sud" "Oggi abbiamo 12mila posti letto: la Lombardia ne ha 41mila: è una vergogna"

"Con il ministro Schillaci non ci siamo ancora parlati nel merito, avremo modo di ragionare. Intanto riteniamo che i fondi stanziati per la sanitá pubblica siano assolutamente inadeguati e insufficienti. E poi perchè dobbiamo parlare della sanità del Sud e delle risorse che devono arrivare".

È quanto ha affermato a Castel Volturno ( Caserta) il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Oggi all'inaugurazione dei due nuovi padiglioni della clinica Pineta Grande era atteso anche il ministro Schillaci, che non è potuto venire per altri impegni istituzionali e si è collegato in video. Per De Luca, "l'importante è sapere con chiarezza che dobbiamo avere un sistema equilibrato, la sanità pubblica è indispensabile come servizio di civiltà per la povera gente. Poi abbiamo la possibilità di utilizzare anche eccellenze private, ma partendo dalla difesa della sanità pubblica del nostro Paese”.

"Ancora oggi, nonostante il passo in avanti che abbiamo fatto lo scorso anno, non siamo arrivati ??alla media dei trasferimenti nazionali della sanità, quindi c'è ancora da combattere e tenere gli occhi aperti in relazione all'autonomia differenziata che può rappresentare un colpo durissimo per la sanità meridionale. ricorda che in Lombardia ci sono 41mila posti letto a fronte dei 12mila in Campania, e questa è una vergogna. Anche una struttura eccellente come Pineta Grande - ha proseguito il Governatore - vive perchè è convenzionata con il sistema sanitario pubblico, altrimenti non nascerebbe. E quindi è evidente che arriviamo ad un certo punto nel quale la disponibilità o meno delle risorse statali per la sanità diventa decisiva".