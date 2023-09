Casa abusiva nel casertano, interviene la Lega: stop all'abbattimento Il gruppo dei consiglieri regionali scrive al Prefetto di Caserta

"Nella complicata e assurda situazione abitativa campana si rimette in moto la roulette degli abbattimenti e, come già avvenuto altre volte, colpisce una famiglia composta da anziani, soggetti fragili e minori. A finire nel mirino una casa di San Marcellino (Caserta), per cui è stato disposto l'abbattimento - fissato per domani - a causa di carenze del titolo edilizio".

Così, in una nota congiunta il deputato della Lega Gianpiero Zinzi, il capogruppo in consiglio regionale Severino Nappi e i consiglieri regionali della Campania Antonella Piccerillo, Carmela Rescigno e Aurelio Tommasetti. "Nell'abitazione vive da anni un nucleo attualmente formato anche da due ultraottantenni - di cui uno gravemente malato - e due minori. La Lega è contro ogni forma di abusivismo, ma le pesanti ripercussioni sociali ed economiche che colpiscono chi da un momento all'altro si trova in strada senza più niente non possono essere trascurate. Abbiamo scritto al Prefetto di Caserta e chiesto la sospensione dell'abbattimento per motivi di ordine pubblico", aggiungono gli esponenti della Lega.