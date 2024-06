Campania, Anas: manutenzuone galleria, si chiude di notte un tratto di strada Ecco tutte le indicazioni necessarie

Per l’esecuzione di attività manutentive straordinarie sugli impianti tecnologici della galleria ‘Parco della Reggia’, si rende necessaria un’interdizione alla circolazione, per due notti, lungo la strada statale 700 “della Reggia di Caserta”.



Il provvedimento sarà in vigore nelle notti di oggi e domani 11 giugno, tra le ore 22:00 e le 6:00 del giorno successivo, lungo la tratta compresa tra gli svincoli di ‘San Leucio’ e ‘Caserta Ospedale’ (tra il km 8,700 ed il km 10,500).



Durante la chiusura, la circolazione utilizzerà i percorsi alternativi – individuati di concerto con le forze dell’ordine locali, in precedenti incontri del comitato operativo per la viabilità (Cov) tenutisi presso la prefettura di Caserta – e già adottati in precedenza; nel dettaglio:



Per i mezzi di massa inferiore a 3,5 tonnellate, da Santa Maria Capua Vetere verso Maddaloni:

Via San Leucio, via Tenga, via Ponte, via Tescione, via Amalfi, via La Pira,via Cappuccini (ingresso SS700 svincolo Caserta ospedale).

Da Maddaloni verso Santa Maria Capua Vetere:

Via Cappuccini, piazza Della Rimembranza (cimitero), via Raffaello, viale Cappiello, viale Beneduce

via Roma, viale Ellittico, ss Appia, via Tifata, ingresso Ss700 svincolo di Casagiove

Percorso consigliato per i mezzi di massa superiore a 3,5 tonnellate, da Maddaloni verso Santa Maria Capua Vetere:

SS700 direzione Maddaloni, SP335 (exSS265) direzione A1 Ingresso A1 Caserta Sud direzione Roma

Uscita A1 S. M. Capua Vetere. Ingresso SS700 - svincolo Santa Maria Capua Vetere)

Da Santa Maria Capua Vetere verso Maddaloni:

Uscita SS700 svincolo Casagiove, via Tifata, SS7 Appia direzione Autostrada A1, ingresso A1 Caserta nord direzione Napoli, uscita A1 Caserta sud direzione Benevento, SP335 (exSS265), ingresso SS700 - svincolo Maddaloni.



Anas, società del Polo infrastrutture del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.