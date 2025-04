Ucciso a 19 anni in una sala slot: minorenne fermato per omicidio La procura per i minorenni di Napoli ha emesso un decreto di fermo

lunedì 14 aprile 2025 alle 07:54



Omicidio del 19enne Davide Carbisiero in una sala slot in provincia di Caserta: fermato un minorenne