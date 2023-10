Caserta: finanziamento da 6,5 milioni per discarica Lo Uttaro Per bonifica e ripristino ambientale

Il Comune di Caserta ha ottenuto un finanziamento di 6,5 milioni di euro per la messa in sicurezza permanente della discarica "Ecologica Meridionale" in località "Lo Uttaro", individuato con Accordo "Per la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani ricadenti nel territorio della Regione Campania", sottoscritto in data 30/11/2021 tra il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e la Regione Campania, ai sensi dell'art. 4 del DM n.269 del 29/12/2020. L'intervento presenta importanti implicazioni positive dal punto di vista ambientale grazie allo svolgimento di un'attività di capping, ovvero la realizzazione di un cappello impermeabile che non permetterà alla pioggia di attraversare i rifiuti e portare in falda elementi inquinanti attraverso il percolato. Inoltre, il progetto prevede una naturalizzazione del sito con l'apposizione di opportuni substrati vegetali e la successiva creazione di un'area verde. La discarica "Ecologica Meridionale" è situata nel settore nordovest dell'area "Lo Uttaro" e ha una superficie di circa 58000 mq. Questo intervento rappresenta un tassello importante nella messa in sicurezza dell'area. I lavori dovrebbero partire nel 2024.