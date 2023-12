Metsola a Caserta: "Europee? Meglio europeismo che sovranismo" La presidente del Parlamento Europeo scopre targa in memoria di Ernesto Rossi

"La Reggia di Caserta ? È bellissima, ritornerò insieme ai miei figli". Così la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola, che ha iniziato da Caserta il suo tour istituzionale nel Sud Italia. Metsola, con la vice-presidente del Parlamento europeo Pina Picierno, eurodeputata casertana, e con il vicesindaco di Caserta Emiliano Casale, ha scoperto in piazza Vanvitelli, davanti al municipio, una targa in memoria di Ernesto Rossi, nato a Caserta , che con Altiero Spinelli ed Eugenio Colorni scrissero dal confino fascista il manifesto di Ventotene, testo fondativo dell'Unione europea. Metsola si è poi recata in Consiglio comunale dove ad attenderla c'erano i ragazzi del Forum Giovani e del Consiglio comunale dei ragazzi.

"Quando andremo alle elezioni a giugno, ai cittadini dobbiamo proporre una scelta pro-europeista che va avanti per i cinque anni che vengono Io sono ottimista". Così il presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola ha risposto a Caserta ad una domanda dei cronisti sul raduno sovranista di Firenze, dove il leader della Lega Matteo Salvini ha affermato che "l'anno prossimo il centrodestra unito e determinato può liberare Bruxelles da chi la occupa" abusivamente”. "Il mio mandato è iniziato circa due anni fa, e da allora non c'è stato un giorno in cui non mi sia impegnata ad avvicinare il Parlamento Europeo ai cittadini, uscendo dalla bolla di Bruxelles e Strasburgo", aveva detto poco prima Metsola, nel corso del suo intervento in Consiglio comunale dopo l'inaugurazione di una targa dedicata a Ernesto Rossi, uno degli autori del Manifesto di Ventotene sull'unità dell'Europa.

Salvini non conosce la storia figlia di grandi sacrifici fatti con il sangue. La sfida alle Europee sarà tra il sovranismo che lui vuole e un'Europa unita che possa dare più libertà ai cittadini; è proprio questo è il senso della visita della Metsola. E Meloni ha un grande problema nella sua maggioranza perché deve decidere con chi stare". Così il deputato casertano del PD Stefano Graziano, presente oggi a CASERTA alla visita della presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola. “Oggi – ha concluso – è una giornata di bella politica e molto importante per CASERTA ”.