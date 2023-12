L'appello del Comune: "No ai botti a Capodanno" E il Garante per i diritti degli animali: "Si tutelino in particolare randagi: spesso vittime"

Alla vigilia del 31 dicembre, il Comune di Caserta lancia un appello alla cittadinanza al fine di non utilizzare i botti per festeggiare il nuovo anno, ricordando che esiste un apposito Regolamento di Polizia Urbana che prevede il divieto di "accendere e far scoppiare mortaretti, petardi ed altro materiale pirotecnico in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ovvero anche privati, ove ciò possa determinare pericolo o disturbo al riposo e alla quiete delle persone, nonché possa costituire fonte di stress o pericolo per gli animali". L'invito ai cittadini è "a rispettare scrupolosamente quanto previsto per scongiurare situazioni di grave rischio e tutelare le categorie di persone più a rischio (bambini e anziani) nonché gli animali". E proprio in favore degli animali arriva anche l'appello della Garante per i Diritti degli Animali del Comune di Caserta, Adriana Giusti, che invita a non usare i botti per tutelare gli animali, "soprattutto i randagi che, non avendo spesso possibilità di riparo, finiscono per essere le principali vittime di questa pratica illegale".