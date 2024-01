Assessore posta foto di Mussolini, polemica a Maddaloni Claudio Marone pubblica una foto di Mussolini con una scritta: "un anno di m. a tutti i comunisti"

È polemica a Maddaloni, nel Casertano, per una 'storia' su Facebook dell'assessore alla Sanità e all'Ambiente Claudio Marone che pubblica una foto di Mussolini con una scritta in cui si augura "un anno di m. a tutti i comunisti". "Vorrei poter dire di essere sorpreso dall'assessore Marone, ma purtroppo non è così. Non è nuovo ad uscite del genere, che creano un profondo imbarazzo al nostro Comune" commenta sempre su Fb il consigliere comunale del 'Cantiere delle idee' Alfonso Formato.

"Il fascismo è la sciagura più grave della nostra storia e, a maggior ragione in un periodo di profonda instabilità politica e gravi conflitti, inneggiare ai suoi valori è un atto di revisionismo indegno ed ingiustificabile", aggiunge, chiedendo "al sindaco Andrea De Filippo, alla Giunta e ad ogni singolo consigliere comunale di prendere le distanze" e a Marone di dimettersi. Critiche arrivano anche dall'Anpi e da esponenti di diverse forze politiche. Ma l'assessore Marone, che è un medico, non ha alcuna intenzione di dimettersi, sottolineando - come si legge sulla cronaca di Caserta del Mattino - che "il comunismo è l'antitesi della democrazia", di aver solo espresso il suo "libero pensiero" e di non aver commesso alcun reato. (ANSA). 2024-01-03T22:03:00+01:00 SV ANSA per CAMERA03

https://trust.ansa.it/253cea7a16f99050ea29510c8a56efdc97cae1949c1a9b220cb9f926f49099f7