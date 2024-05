Nuovo malore per Fabris, portavoce allevatori bufalini. Cerreto chiama Schillaci "Totale vicinanza dopo il malore. Mala gestione di De Luca ha fatto chiudere 350 aziende"

"Nell'esprimere la mia totale vicinanza a Giovanni Fabris, portavoce del coordinamento unitario degli allevatori bufalini, ricoverato all' ospedale di Aversa per un malore dovuto a 19 giorni di sciopero della fame, mi appello al ministro Schillaci affinché avochi a sé la questione della brucellosi. La mala gestione del governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca ha visto chiudere 350 aziende. È urgente ed indispensabile, come più volte sostenuto ai vari tavoli istituzionali, nominare un commissario nazionale, in virtù del fatto che il patrimonio bufalino, per legge dello Stato, è patrimonio zootecnico nazionale . Questa nomina va fatta subito e non è più possibile rimandare. Il Governo Meloni è e sarà sempre dalla parte degli allevatori e numerose azioni sono state poste in essere per tutelarli e garantirli, ora è necessario intervenire sul piano brucellosi nominando un commissario governativo che sia capace di risolvere l'annosa questione che coinvolge allevamenti di quattro regioni del Mezzogiorno: Campania, Puglia, Calabria e Sicilia." Lo ha dichiarato il deputato Marco Cerreto, capogruppo in Commissione Agricoltura per Fratelli d'Italia