Giovanni Battista Di Matteo è il nuovo primo cittadino di Macerata Campania Fuochi d'artificio, sfilata, cortei, entusiasmo, applausi scroscianti, lacrime di gioia

Giovanni Battista Di Matteo è il nuovo primo cittadino di Macerata Campania. Alle 21.30 l'avvocato è stato proclamato sindaco.

"Ha vinto "Rinascita", ha vinto la squadra. Ha vinto il nostro progetto. Restituiremo a Macerata la sua dignità. Il mio grazie di cuore a tutti coloro che ci hanno votato e anche a chi ha scelto gli altri, perchè noi amministreremo nell'interesse di tutti i maceratesi.

Ristabiliremo un clima di serenità, partiremo sin da domani per rimettere in moto la macchina comunale e ridare ai cittadini i servizi che mancano da tempo. Grazie a tutti i miei candidati, anche a coloro che non sono stati eletti. Siamo e saremo sempre una squadra. Da domani mi troverete in Comune per lavorare per tutta la comunità", queste le prime parole del neo sindaco di Macerata Campania, Giovanni Battista Di Matteo.

Fuochi d'artificio, sfilata, cortei, entusiasmo, applausi scroscianti, lacrime di gioia: è festa a Macerata Campania per la vittoria della lista numero 1.

Nel pomeriggio anche il presidente del Consiglio regionale Gennaro Oliviero ha raggiunto Di Matteo in piazza De Gasperi per fare a lui le sue congratulazioni. Oltre a Gennaro Oliviero, al sindaco Giuseppe Oliviero e a diversi amministratori di Portico di Caserta, sono tanti i politici del circondario ad aver contattato Di Matteo per complimentarsi con lui.

Sono stati eletti in consiglio: Antonietta Nacca, con 739 voti, Marinella Stellato con 586 voti, Pasquale Nacca con 452 voti, Fabio Cipro con 438 voti, Michele Lombardi con 424 voti, Girolamo Stellato con 392 voti, Angelo Morrone con 358 voti, Carmela Natale con 350 voti, Pasqualino Nacca con 286 voti, Carla Di Caprio con 267 voti e Luisa Ventriglia con 249 voti.

Fuori dal consiglio invece Angelo Antonio Villassero (con 236 voti), Ilaria Frailis (222 voti), Patrizia Merola (160 voti), Stefano Nacca (150 voti) e Rachele Monte (91 voti).

Il neo sindaco, i consiglieri e i sostenitori stanno girando tutto il paese: dopo la proclamazione sono stati in Comune poi toccheranno Caturano e Casalba.