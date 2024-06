Elezioni amministrative: a Castel Volturno vince Marrandino Vittoria al ballottaggio per circa 300 voti

A Castelvolturno vittoria per Pasquale Marrandino: questi i risultati



MARRANDINO PASQUALE 4251 51,58 - FORZA ITALIA - PPE - VOLTURNOLAB - CIVICAMENTE - INSIEME PER CASTELVOLTURNO - CASTELVOLTURNO SERIAMENTE PETRELLA CONCETTA ANASTASIA 3990 48,42 - ESSERE CASTELVOLTURNO - PARTITO DEMOCRATICO - MOVIMENTO 5 STELLE - PARTITO SOCIALISTA ITALIANO - LA ANASTASIA PETRELLA SINDACO - FREE CASTELVOLTURNO - PROGETTO PER CASTEVOLTURNO C'ENTRO - CITTA' DOMIZIA - ALLEANZA NEO UMANISTA-PARTITO ANIMALISTA