Nuovi autovelox: ecco le novità Illustrate dal prefetto di Caserta

L'installazione nella provincia di Caserta di nuovi rilevatori di velocità, sia fissi che mobili, i cosiddetti "autovelox", dovrà essere preceduta da una approfondita istruttoria da inviare in Prefettura per il successivo esame in seno alla Conferenza Provinciale Permanente, preposta all'individuazione delle strade su cui è autorizzato il posizionamento dei dispositivi di controllo della velocità. Lo ha stabilito il prefetto di Caserta , Giuseppe Castaldo, in una circolare esplicativa delle nuove disposizioni sulle modalità di collocazione e utilizzo degli autovelox, contenute nel decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, emanato di concerto con il Ministro dell'Interno l'11 aprile scorso ("decreto autovelox"). I sindaci e gli enti gestori della rete stradale e autostradale dovranno effettuare, inoltre, ha spiegato il prefetto, "una ricognizione dei dispositivi di rilevazione del controllo della velocità in uso per verificarne la risposta ai requisiti delle nuove linee guida interministeriali, i cui esiti saranno trasmesso in Prefettura entro il 31 dicembre 2024".