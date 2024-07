Parcheggio Reggia di Caserta: per quello interrato c'è esposto a Corte dei Conti Presentato dal consigliere Giovine

Il consigliere comunale di Caserta Raffaele Giovine, del Movimento " Caserta Decide" ha presentato un esposto alla Corte dei Conti, in collaborazione con il Movimento "Speranza per Caserta ", in cui si chiede di prendere visione e verificare i costi previsti per realizzare il parcheggio interrato nell'Oasi di Via Feudo di San Martino, intervento previsto nell'ambito del Pinqua, il Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare, finanziato con fondi del Pnrr. L'esposto è stato indirizzato anche al Comando dei Carabinieri Forestali, alla Provincia di Caserta , alla Regione Campania, alla Soprintendenza di Caserta e Benevento, alla Polizia Locale, al Ministero finanziatore dell'opera ed alla Commissione Europea, al fine di ravvisare eventuali irregolarità commesse amministrative nel corso di un iter che, già in passato, è stato oggetto di profonde controversie tra l'amministrazione ei cittadini del quartiere Acquaviva; questi ultimi hanno infatti più volte contestato lo spostamento del parcheggio da un'area incolta e privata all'area di verde attrezzato più grande del quartiere Acquaviva, dove bisognerà "spostare" letteralmente 40 alberature per consentire di impermeabilizzare gran parte dello spazio verde. «L'operazione - afferma il consigliere Giovine - sarà estremamente gravosa in termini di spesa pubblica, con costi fuori mercato per la realizzazione di parcheggi interrati. Siamo nuovamente di fronte a una dinamica consolidata di quest'amministrazione, con i lavori pubblici che producono continua forzature: questo settore ha ciecamente lavorato per reperire fondi senza urbanistica, tenendo nel cassetto il PUC La città rischia di uscire sfigurata da questo processo Ma, oltre al danno, la beffa: rischiamo di pagare anche costi altissimi per questo parcheggio, che sarà estremamente invasivo". Concordano Sara Femiano, coordinatrice di Caserta Decide, e Francesco Apperti, coordinatore per Speranza per Caserta , per i quali "ancora nessuna concertazione è stata avviata su questo argomento con la cittadinanza, nessuna programmazione degli interventi e zero politiche di attenuazione dei disagi che possono venirne ; questo è il modus operandi che vediamo per tutte le situazioni che impattano sulla città e sui cittadini. Speriamo che gli Enti preposti intervengano quanto prima".