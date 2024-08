Incendio cooperativa "Terra Felix", Pd: "Gravissimo atto intimidatorio" Ruotolo e Corrado: "Terreno confiscato a Sandokan, esempio di legalità ed educazione ambientale"

"Tutta la nostra solidarieta' e vicinanza alla cooperativa sociale Terra Felix, che ha subito il quarto gravissimo atto intimidatorio in un solo anno, con l'incendio di sette ettari di terreno confiscato per criminalita' organizzata al capo del clan dei casalesi, Francesco Schiavone, detto 'Sandokan'. Terra Felix e', al fianco di Legambiente Campania , da 12 anni protagonista di percorsi di educazione ambientale e alla legalità, inclusione lavorativa di persone in condizioni di fragilità sociale, promozione dell'agricoltura rigenerativa e dell 'economica circolare: un laboratorio innovativo che mostra una alternativa reale a quel degrado sociale e culturale in cui la criminalita' organizzata fonda il suo potere Nella speranza che gli inquirenti questa volta riescano a stabilire presto le responsabilita' di questo incendio che, a quanto si apprende, appare senza ombra di dubbio doloso (e che ha rischiato di compromettere anche la serra e il laboratorio di trasformazione) siamo e saremo al fianco della cooperativa Terra Felix perché' non si sente mai solo chi lotta metro per metro contro la camorra. Questi episodi non possono e non devono essere sottovalutati, sono segnali molto pericolosi, che attentano quotidianamente alla liberta' delle comunita' locali e che cercano di affossare le migliori energie a servizio del territorio". Cosi' in una nota Annalisa Corrado e Sandro Ruotolo, componenti della segreteria Pd ed europarlamentari