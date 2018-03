Boxe: a Liverpool Clemente Russo guida l'Italia Thunder Gli azzurri sono reduci dal ko contro i francesi e vanno a caccia del riscatto in Inghilterra

Dopo la sconfitta interna contro la compagine francese, l'Italia Thunder è pronta a tornare sul ring nella difficile trasferta in Inghilterra. Venerdì 2 marzo a Liverpool andrà in scena una sfida importante tra due compagini entrambe a quota 4 punti in classifica. L'Echo Arena ospiterà grandi nomi del pugilato europeo, uno su tutti, il peso massimo Clemente Russo.

Il pugile di Marcianise salirà sul ring per sfidare Rodaslav Pantaleev. Ma non sarà l'unico campano a incrociare i guantoni in questa sfida delle Word Series di Pugilato. Nella categoria dei 56 kg toccherà anche a Vittorio Parrinello, da poco diventato papà, che sfiderà Peter McGrail. Entrambi i pugili mandati sul ring dall'Head Coach Biagio Zurlo sono chiamati a regalare punti pesanti all'Italia Thunder che ha come obiettivo minimo il passaggio del turno. Negli altri incontri si fideranno Emilio Serra e Galal Yafai nella categoria dei 49 kg, Paolo di Lernia e Luke McCormak in quella dei 64 e Giuseppe Perugino affronterà Benjamin Whittaker nei 75 kg.

Dopo la trasferta in Inghilterra l'Italia Thunder dovrà attendere il 16 marzo per combattere in casa nella sfida del girone di ritorno proprio contro gli inglesi.