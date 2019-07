Juvecaserta, colpo super: ecco il ritorno di Marco Giuri Il campione d'Italia sposa il progetto del club bianconero, di cui è già stato capitano

La Juvecaserta ha ufficializzato il ritorno di Marco Giuri. Ingaggio d'altissimo profilo per la Serie A2 piazzato dal club bianconero appena rientrato nel secondo livello nazionale. Giuri è reduce dallo Scudetto vinto con la Reyer Venezia. Rientro al PalaMaggiò per il play/guardia brindisino classe '88 che è stato già capitano di Caserta, in Serie A.

"Marco è un giocatore che abbiamo fortemente voluto non solo per le sue doti tecniche, ma soprattutto umane. - ha spiegato l'amministratore unico della Juvecaserta, Antonello Nevola - Conosce bene la nostra città ed i nostri sostenitori e con il ritorno in serie A2 abbiamo sempre visto Marco come il giocatore ideale per iniziare questo nuovo percorso". Grande soddisfazione per il coach, Nando Gentile: "Sono particolarmente lieto di poter contare su un elemento esperto e tecnicamente valido come Marco Giuri. Certamente, la sua esperienza e la sua conoscenza della piazza casertana saranno importanti anche per l’inserimento dei tanti volti nuovi che avremo quest’anno in squadra. Senza dimenticare, ovviamente, quello che può essere e sarà il suo apporto tecnico al nostro progetto".

Le parole di Marco Giuri dopo l'accordo: "Ovviamente sono davvero contento di poter tornare a Caserta. Una città che mi ha permesso di esordire in A1 e che mi ha dato la possibilità di farmi conoscere nel basket che conta. Giocare in A2 è l’ennesima sfida che ho accettato con grandissimo entusiasmo nella mia vita. Farlo con Caserta mi responsabilizza ancora di più perché sono molto legato a tutto l’ambiente e spero veramente che la permanenza in A2 sia la più breve possibile . Saluto tutti i tifosi e gli appassionati e mi auguro di vedere sugli spalti la passione, l’amore e l’attaccamento alla squadra che ho lasciato due anni fa".

Risolto il contratto con Ivan Morgillo: "Lo Sporting Club Juvecaserta comunica di aver concordato con il giocatore Ivan Morgillo, ala-centro di 206 centimetri, di risolvere l’accordo di collaborazione a suo tempo sottoscritto. Il club bianconero ringrazia Ivan Morgillo per la disponibilità mostrata nei suoi confronti e gli augura le migliori fortune professionali nel prosieguo della sua carriera".