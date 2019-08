Juvecaserta, il secondo straniero è Mike Carlson Dopo Swann ecco l'ex Latina per la stagione del ritorno in A2 per il club bianconero

La Juvecaserta ha annunciato l'arrivo di Mike Carlson. Dopo Isaiah Swann, arriva l'ufficialità dell'altro straniero per il roster di Serie A2. Esperienze in Spagna (Clavijo Logrono, Gipuzkoa e Oviedo) e l'ultima stagione vissuta a Latina, in canotta Benacquista (Serie A2) per Carlson con una media di 16.2 punti (58 per cento da 2, 41 per cento da 3, 78 per cento ai liberi) e 5.2 rimbalzi.

"Come per le precedenti scelte anche in questo caso ci siamo orientati su un giocatore duttile, capace di giocare in due ruoli e con grande esperienza europea oltre che nel nostro campionato. - ha affermato il coach della Juvecaserta, Nando Gentile - Buon tiratore sia da sotto che dalla lunga distanza, è un giocatore versatile bravo a rimbalzo ed anche in difesa e, perciò, in grado di completare la nostra squadra".

"Carlson è il nostro secondo straniero e, come per Swann, abbiamo preferito, per il nostro primo anno di A2, un elemento già con esperienza nel campionato. - ha aggiunto l'amministratore unico del club casertano, Antonello Nevola - Carlson è un giocatore in grado di giocare in due ruoli e sono sicuro darà equilibrio ai nostri lunghi che completeremo con l’aggiunta di un altro giocatore".

Foto: pagina ufficiale Facebook Sporting Club Juvecaserta