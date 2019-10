Dominio della Juvecaserta a Piacenza: vittoria esterna (68-90) Giuri e Allen per il successo bianconero ai danni dell'Assigeco. Finalmente Carlson

Con un primo quarto splendido, chiuso sull'11-30, la Juvecaserta pone le basi per il primo successo stagionale. Nella terza giornata del girone est di Serie A2, la squadra di coach Nando Gentile travolge l'Assigeco Piacenza: +22 al 20', +30 al 30', alcuni numeri che rendono l'idea della grande prestazione offerta dai bianconeri nella seconda trasferta del torneo. Ventelli per Marco Giuri (23 punti) e Seth Allen (20) con Caserta che ha finalmente potuto contare anche su Mike Carlson: 13 i punti dell'americano. Doppia cifra anche per Cusin (13) e Turel (11). Da parte Assigeco, spicca la prova di Rota, autore di 20 punti.

Serie A2 (Girone Est) - Terza Giornata (PalaBanca, Piacenza)

Assigeco Piacenza - SC Juvecaserta 68-90

Parziali progressivi: 11-30, 30-52, 39-69

Piacenza: Rota 20, Turini 11, Ihedioha 9, Gasparin 8, Santiangeli 7, Ferguson 6, Piccoli 5, Molinaro 2, Ogide, Montanari, Cremaschi ne, Jelic ne. All. Ceccarelli.

Caserta: Giuri 23, Allen 20, Carlson 13, Cusin 13, Turel 11, Paci 7, Hassan 3, Valentini, Iavaziz, Sousa, Bianchi ne. All. Gentile.

Arbitri: Cappello, Valzani, Tarascio.