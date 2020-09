Giro Rosa, a Maddaloni vince Kopecky Brutte cadute per Van Vleuten e Marianne Vos, maglia rosa e ciclamino

La settima tappa del Giro Rosa è andata in scena completamente in Campania. Partenza da Nola e arrivo sul circuito di Maddaloni accarezzando anche la provincia sannita. Tappa che passerà alal storia di questa edizione non tanto per la vittoria in volata di Lotte Kopecky davanti a Lizzie Deignan e Katarzyna Niwiadoma, ma soprattutto per le cadute delle due olandesi Annemiek Van Vleuten e Marianne Vos, rispettivamente maglia rosa e ciclamino.