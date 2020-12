Casertana, vertice in Comune per il nuovo stadio "Pinto" Dialogo costante con tutte le realtà. Presente anche Provitera, presidente del Tennis Club Caserta

Il nuovo stadio di Caserta è sempre più prossimo a diventare realtà anche grazie a una capillare cura dei dettagli in relazione a tutto ciò che finora ha orbitato intorno al “Pinto”. Come annunciato dal club rossoblù, attraverso la pagina facebook ufficiale, questa mattina, presso Palazzo Castropignano, si è tenuto un ulteriore incontro per discutere dell'impianto sportivo. Oltre al Comune di Caserta e alla Casertana FC vi ha preso parte il notaio Fabio Provitera, presidente del Tennis Club Caserta. Tra gli argomenti del giorno, la delocalizzazione della struttura presente a ridosso del “Pinto”, che rientra tra gli interventi primari del cronoprogramma. L'obiettivo del progetto rossoblù è, infatti, donare alla città un impianto all’avanguardia e, contestualmente, dare modo alle altre realtà sportive del territorio di continuare il proprio operato quotidiano al servizio dell’intera comunità casertana.