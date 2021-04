Violazioni protocollo Covid, maxi multa per la Casertana Accolti due deferimenti del Procuratore Federale. Inibito per undici mesi il presidente D'Agostino

La Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale ha accolto entrambi i deferimenti del Procuratore Federale nei confronti della Casertana. Il club rossoblù è stato sanzionato per violazioni del protocollo federale in materia di Covid. Alla società è stata inflitta un’ammenda per un totale di 26mila euro (10 mila per il primo deferimento, 16 mila per il secondo). Inibizioni ed ammende sono state inflitte a Giuseppe D’Agostino, Camillo Agnano e Dario D’Onofrio.