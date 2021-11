Deroga FIP per il Tam Tam Basket. Draghi: "Sensibilità per i valori civili" Il presidente del Consiglio: "Sincero apprezzamento per questa decisione a una realtà nobile"

La società Tam Tam Basket, di Castel Volturno, guidata dall'ex Virtus Bologna, Massimo Antonelli, in cui militano ragazzi nati in Italia da genitori africani, ma ancora privi della cittadinanza, potrà partecipare al campionato under 17 eccellenza. "Il Presidente della Federazione Italiana Pallacanestro Giovanni Petrucci, accogliendo l’invito del Presidente del CONI Giovanni Malagò, ha consentito alla società Tam Tam di poter iscrivere a referto per ciascuna gara del Campionato Under 17 Eccellenza atleti di cittadinanza non italiana senza i limiti imposti dai vigenti regolamenti e nonostante i recenti pronunciamenti del TAR a favore della FIP".

Deroga, quindi, da parte della Federazione Italiana Pallacanestro, che ha aggiunto: "Tale provvedimento, preso in considerazione dell’unicità del contesto operativo della società Tam Tam, mira a riaffermare il valore dello sport come strumento di inclusione sociale e di superamento di ogni ostacolo o barriera di origine razziale".

Anche il Governo, con una nota ufficiale, ha sottolineato la soddisfazione per la misura sportiva adottata nel caso specifico. "Sincero apprezzamento - ha dichiarato il presidente del Consiglio, Mario Draghi - per questa decisione che concede tale deroga a una realtà nobile che fa dell'inclusione la sua missione, e per aver dimostrato, nell'occasione, grande sensibilità per i valori civili che anche nello sport trovano espressione".