Nuoto, Europei: Crispino in finale nei 200 farfalla La campana è perfetta sia in batteria che in semifinale. domani la gara che assegna le medaglie.

La splendida giornata del nuoto campano ha regalato il bronzo di Antonietta Cesarano nella 4x200 sl mista ma non solo. A meritare un grande applauso è stata anche Antonella Crispino. La ragazza di Piedimonte Matese è riuscita ad essere perfetta sia in batteria che in semifinale qualificandosi per l’ultimo atto che domani assegnerà le medaglie nei 200 farfalla.

La Crispino, che in batteria aveva staccato il settimo tempo, ha strappato il quarto posto nella seconda semifinale. Prestazione che le ha regalato una storica finale e una grande gioia personale. Lottare per una medaglia non è ipotizzabile ma essere all’ultimo atto, per altro insieme ad Ilaria Cusinato che ha registrato il quarto crono, è una grande soddisfazione sia per lei che per la sua società l’Assonuoto Caserta. Mercoledì, l’appuntamento in un Foro Italico che sarà ancora tutto esaurito aspettando anche Ceccon e Pilato, è per le18:16.

Foto di Andrea Masini e Diego Montano / DBM per Federnuoto.it