Casertana, testa al Monterotondo. 19 ultras a processo Per gli scontri al termine del match con la Paganese del 2016

E' ripresa ieri la preparazione dei falchetti. Archiviata la vittoria interna con il Sarrabus Ogliastra, ora si apre il capitolo Real Monterotondo. Ottavi in classifica, contro i sardi gli uomini di Parlato hanno interrotto una striscia di tre partite senza vittorie. Intanto, per gli scontri dopo il derby con la Paganese del 2016, 19 tifosi della Casertana sono a processo. Il processo riguarda fatti avvenuti l'11 settembre 2016. La Procura di Nocera Inferiore ha disposto la citazione in giudizio per gli scontri al termine della partita.