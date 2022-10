Tiro a Volo, Mondiali: nello Skeet è arrivato il momento di Cassandro Il campano sogna la carta Olimpica per Parigi 2024. Si parte venerdì con i primi 50 piattelli.

Sulle pedane di Osijek, in terra croata, si stanno svolgendo i Mondiali di Tiro a Volo. In palio, oltre alle ambite medaglie, anche le carte Olimpiche per Parigi 2024. C’è grande attesa per vedere all’opera lo squadrone azzurro, guidato dal direttore tecnico Andrea Benelli, nella specialità dello Skeet.

Tra i più attesi c’è il tiratore di Capua Tammaro Cassandro, che dopo la finale Olimpica di Tokyo, vuole fare grandi cose al Mondiale per garantirsi in anticipo un posto sulle pedane di Parigi. Con lui anche il campione Olimpico di Rio de Janeiro 2016 Gabriele Rossetti ed Elia Sdruccioli. Tra le donne spazio a Diana Bacosi, Chiara Cainero e Chiara Di Marziantonio.

Si parte domani con i primi 50 piattelli di qualificazione e si proseguirà con altri 50 lanci sabato 8 ottobre, mentre l’ultima serie di qualificazione e le finali sono in programma domenica 9 ottobre.

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET JUNIOR

Men: Francesco Bernardini (Fiamme Oro) di Fara in Sabina (RI); Marco Coco (Fiamme Oro) di Ardea (RM); Andrea Galardini (Fiamme Oro) di Calenzano (FI).

Ladies: Sara Bongini (Fiamme Oro) di Impruneta (FI); Damiana Paolacci (Fiamme Oto) di Roma; Viola Picciolli (Carabinieri) di Pistoia (PT).

Commissario Tecnico: Sandro Bellini.

Preparatore Atletico: Carlo Alberto Zandomeneghi.

LA SQUADRA AZZURRA DI SKEET

Men: Tammaro Cassandro (Carabinieri) di Capua (CE); Gabriele Rossetti (Fiamme Oro) di Ponte Buggianese (PT); Elia Sdruccioli (Esercito) di Ostra (AN).

Ladies: Diana Bacosi (Esercito) di Cetona (SI), Chiara Cainero (Carabinieri) di Cavalicco di Tavagnacco (UD); Chiara Di Marziantonio (Esercito) di Cerenova (RM).

Commissario Tecnico: Andrea Benelli.

Preparatore Atletico: Fabio Partigiani.

Fisioterapista: Aldo Humberto Bionda

PROGRAMMA GARA

Giovedì 06 Ottobre Allenamenti Ufficiali Skeet

Venerdì 07 Ottobre Gara Skeet M e F (50 piattelli)

Sabato 08 Ottobre Gara Skeet M e F (50 piattelli)

Domenica 09 Ottobre Gara Skeet M e F (25 piattelli)

14:15 Semifinali e Finale Skeet F

16:00 Semifinali e Finale Skeet M

Lunedì 10 Ottobre Gara Mixed Team Skeet

16.15 Medal Matches Mixed Team Skeet

Martedì 11 Ottobre Gara Team Skeet M e F

15:20 Medal Matches Team Skeet F

16:25 Medal Matches Team Skeet M