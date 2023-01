Ble Decò Juvecaserta ko a Ruvo di Puglia: la Tecnoswitch vince 62-56 Sconfitta per i bianconeri di coach Luise: il solo Drigo (18 punti) in doppia cifra

La Tecnoswitch Ruvo di Puglia batte la Ble Decò Juvecaserta con il punteggio di 62-56 nella sedicesima giornata del campionato di Serie B (girone D). Gara dal punteggio basso: i bianconeri sconfitti con Drigo miglior realizzatore, autore di 18 punti, ma unico in doppia cifra per il roster di coach Luise. Per i pugliesi ce ne sono 4 con un'ulteriore pedina a sfiorarla.

Il tabellino

Serie B - Girone D

Sedicesima Giornata

Tecnoswitch Ruvo di Puglia - Ble Decò Juvecaserta 62-56

Parziali: 12-17, 18-8, 17-12, 15-19

Ruvo: Arnaldo 12, Burini 15, Ammannato 12, Gatto 9, Toniato 10, Fontana 4, Pirani, Sbaragli, Ghersetti, Di Terlizzi.

Caserta: Drigo 18, Mastroianni 5, Mei 6, Visentin, Lucas 8, Romano 7, Cortese, Cioppa 3, Sergio 7, Sperduto 2.