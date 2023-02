Boxe: a Marrakech esordio vincente per la Charaabi La ragazza di SAn Prisco ha battuto nettamente la Nyembo.

Al Trofeo Mohammed VI, in corso di svolgimento a Marrakech in Marocco, ottimo esordio per la casertana Sirine Charaabi. L’azzurra, impegnata nella categoria dei 52 kg si è imposta per 5-0 sulla Nyembo guadagnandosi i quarti di finale. Bisognerà attendere ancora, invece, per vedere sul ring gli attesissimi Irma Testa e Aziz Abbes Mouhiidine.

Ieri nella seconda giornata di match sono saliti sul ring 2 Azzurre e 1 azzurro:

8° 52 Kg Charaabi vs Nyembo CDO 5-0

4° 60 Kg Mesiano vs Gobulova RUS 1-4

8° 71 Kg Cavallaro vs Kulenguluka COD W TKO 2 ROUND

Oggi saranno della partita 3 Azzurre e 2 Azzurri

4° 50 Kg Sorrentino vs Mathaladan SGP H 14.30

4° 54 Kg Savchul vs Madueno SPA H 15

4° 48 Kg Bonatti vs Liu TPE H 18

4° 75 Kg Cavallaro vs Alsa' LBA H 19.30

4° 80 Kg Commey vs Iashaish JOR H 20

AZZURRE:

3/2

4/2

Semifinale 63 Kg Canfora vs Sychuova RUS/Amina MAR

4° 57 Kg Testa vs Hannabou MAR/Yorontsova RUS

AZZURRI:

2/2

8° 57 Kg Iozia vs Udin INA 5-0

3/2

4/2

4° +92 Kg Lenzi vs Abdullayev AZE

4° 92 Mouhiidine vs Boufia FRA