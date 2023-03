Boxe, Mondiali: Charaabi dominante, arriva la prima medaglia iridata La ragazza di San Prisco ha battuto la mongola Oyuntsetseg e affronterà in semifinale la Kinoshita.

Dai Mondiali di boxe femminile in India arrivano splendide notizie per l’Italia. Sirine Charaabi salirà sul podio. La campionessa campana è riuscita a vincere il suo quarto di finale entrando in zona medaglie. Un risultato eccezionale che fa ben sperare anche in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024.

La ragazza di San Prisco, in provincia di Caserta, è tra le dominatrici della categoria dei 52 kg. Questa mattina a Nuova Delhi ha combattuto e battuto nettamente la mongola Oyuntsetseg con un verdetto netto e senza appelli. I giudici hanno premiato l’azzurro con una vittoria limpida peer 5-0 con tre 30-27 e due 29-28. Una boccata d’ossigeno anche per la spedizione italiana dopo lo scippo subito ieri da Assunta Canfora.

La Charaabi ora è attesa domani da un altro impegno importante, quello in semifinale contro la numero due del seeding indiano, la nipponica Rinka Kinoshita. Si tratta di una grande avversaria ma la campana, per quello che ha fatto vedere fino ad ora, non deve temere nessuno. Inoltre, salirà sul ring senza nulla da perdere, non avrà infatti il favore del pronostico ed è sicura di tornare a casa con una medaglia, ecco perché il colpaccio è un sogno da rincorrere senza esitazioni.

PROGRAMMA MATCH E RISULTATI AZZURRE:

4° 50 Kg Sorrentino vs Valencia COL RING A H 13.45

4° 57 Kg Testa vs Romeu BRA 5-0

4° 52 Kg Charaabi vs OYUNTSETSEG MGL 5-0

4° 54 Kg Savchuk vs MUNGUNTSETSEG MGL RING B H 14.30

La 52 Kg Sirine Charaabi si qualifica per le semifinali grazie al 5-0 inflitto nei quarti alla mongola OYUNTSETSEG.

PROGRAMMI IN AGG.

16/3

16° 52 Kg Charaabi vs Kamarudin SGP 5-0

32° 54 Kg Savchuk vs Rosil SGP WRSC 2° Round

17/3

16° 60 Kg Mesiano vs Yang CHN 0-5

18/3

16° 48 Kg Bonatti vs Fozilova UZB 0-