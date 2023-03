Boxe, Mondiali: Charaabi meravigliosa, è in finale nei 52 kg La ragazza di San Prisco ha battuto la giapponese Kinoshita e sabato combatterà per l'oro.

E’ una favola quella che Sirine Charaabi si sta costruendo ai Mondiali di Nuova Delhi in India. La casertana ha conquistato una meravigliosa qualificazione in finale nella categoria dei 52 kg. Non era per nulla scontato battere la giapponese Rinka Kinoshita in un match che è stato bello, intenso e combattuto.

Il verdetto, infatti, non è stato unanime con tre giudici che hanno espresso un 30-27, uno che ha optato per un 29-28 e il quinto che ha assegnato la propria preferenza alla nipponica per 29-28. Il 4-1 finale regala a Sirine Charaabi un altro piccolo grande sogno, quello di poter combattere per la medaglia d’oro nella competizione iridata.

L’azzurra, classe 1999, compirà 24 anni a maggio e sembra essere pronta per ambire al massimo risultati. Sulla sua strada ci sarà, un po’ una sorpresa, la temibile cinese Wu Yu e proprio per questo il match si annuncia ancora più pericoloso.

Comunque vada la Charaabi ha confermato la sua crescita esponenziale diventando tra le migliori della categoria dei 52 kg. La finale andrà in scena sempre alla K.D. Jadhav Indoor Hall di Nuova Delhi nel pomeriggio di sabato.