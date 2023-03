Boxe, Mondiali: Charaabi d'argento, oro alla cinese Wu Yu Nulla da fare per la ragazza di San Prisco sconfitta in finale con verdetto unanime.

Il Mondiale di Sirine Charaabi è stato quasi perfetto. Alla ragazza di San Prisco, in provincia di Caserta, è mancato solo il guizzo finale. A Nuova Delhi, nella categoria dei 52 kg, è arrivato uno splendido argento dopo la sconfitta in finale contro l'esperta cinese Wu Yu che era giunta un po’ a sorpresa in finale. La campana ha pagato anche un po’ lo scotto della prima grandissima occasione iridata ma questa è tutta esperienza per un futuro che sembra essere sempre più roseo.

La portacolori delle Fiamme Oro si è battuta con tutte le sue energie anche se la giuria ha emesso un verdetto unanime con tre 30-27 e due 29-28. L’azzurra tornerà a casa, comunque, con una medaglia pesantissima che va ad aggiunger al titolo europeo under 22 a Roseto Degli Abruzzi.