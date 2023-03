Boxe, Charaabi soddisfatta: "Emozionata e felice per il percorso fatto" "La finale mi ha lasciato un po' di amaro in bocca ma non mi posso lamentare".

Ad inizio torneo in pochi avrebbero scommesso sulla possibilità di vederla in finale Invece, Sirine Charaabi ce l’ha fatta e ha terminato la sua corsa iridata con una splendida medaglia d’argento. Nel tabellone erano presenti atlete più quotate, ma match dopo match, la ragazza di San Prisco ha saputo imporre la sua boxe meritando di poter combattere per la medaglia d’oro. Si è dovuta arrendere però alla maggiore esperienza della cinese Wu Yu che è riuscita a portare a casa il match con verdetto unanime.

“Sono davvero emozionata e contenta per il percorso che ho fatto in questo mondiale – ha dichiarato la Charaabi - Sono cresciuta sia come atleta che come persona. Questo risultato non nasce dal nulla ma è frutto del lavoro di un intero staff e voglio ringraziare tutti, dal primo all’ultimo. La finale mi ha lasciato un po' di amaro in bocca ma non mi posso lamentare perché sono sulla strada giusta per ottenere grandi risultati”.

Una strada che è ancora lunghissima e si spera ricca di soddisfazioni come quella colta nella trasferta indiana.